TotalEnergies: attentes dépassées grâce au GNL information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 09:33

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, portés par la remontée des cours du pétrole et les niveaux records atteints par les prix du gaz en Europe et en Asie.



Le géant de l'énergie a annoncé ce matin un résultat net ajusté multiplié par cinq sur les trois derniers mois de l'année, à 6,8 milliards de dollars, à la faveur d'une envolée de 80% du prix du baril de Brent.



Selon un consensus fourni par la société, les analystes attendaient en moyenne un résultat net ajusté de 6,1 milliards.



Sa production trimestrielle d'hydrocarbures s'est établie à 2,85 millions de barils équivalent pétrole par jour, un chiffre stable d'une année sur l'autre.



Dans son communiqué, Total évoque des résultats 'historiques' pour ce qui concerne sa branche 'iGRP' (gaz, énergies renouvelables et électricité) qui a bénéficié de la hausse des prix du pétrole et du gaz et de la surperformance de ses activités de négoce de gaz et de GNL.



Soutenus par la hausse de la demande, les prix du gaz ont en effet atteint des plus hauts historiques en Europe et en Asie, ce qui a porté les prix de l'électricité européens à des niveaux records.



Le groupe a par ailleurs défini sa politique de retour à l'actionnaire pour l'exercice 2022, prévoyant une augmentation des acomptes sur dividende de 5% cette année ainsi que des rachats d'actions à hauteur de deux milliards de dollars pour le seul premier semestre 2022.



Suite à cette publication, les analystes de RBC évoquaient des chiffres 'solides', mais globalement conformes aux attentes compte tenu de la récente vigueur du marché du GNL.



A la Bourse de Paris, l'action consolidait de 0,3% jeudi dans les premiers échanges.