TotalEnergies : attentes dépassées au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé jeudi des résultats en forte hausse au titre du troisième trimestre, portés par la remontée des cours du brut, et confirmé les principales caractéristiques de sa politique de distribution aux actionnaires. A 4,8 milliards de dollars, la compagnie pétrolière française a presque multiplié par six son résultat net ajusté lors du trimestre écoulé, alors que le consensus l'attendait à 4,1 milliards. Dans son communiqué, le groupe explique que la reprise économique mondiale, notamment en Asie, a entraîné une forte hausse des prix de toutes les énergies au troisième trimestre. Les prix du gaz en Asie et en Europe, en hausse de plus de 85% par rapport au trimestre précédent, ont atteint des niveaux inédits, et les prix du pétrole ont grimpé de 7%, poursuivant leur appréciation régulière depuis un an. Dans le même temps, sa production d'hydrocarbures a augmenté de 2% sous l'effet, entre autres, de l'évolution des quotas de l'OPEP+. Dans ce contexte, TotalEnergies indique avoir décidé de distribuer un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021, de 0,66 euro par action, et confirmé la réalisation de rachats d'actions à hauteur de 1,5 milliard d'euros au 4ème trimestre. Les analystes de RBC, qui qualifient cette publication de 'solide', estiment que le 'statu quo' en matière de rémunération des actionnaires était largement attendu dans la mesure où le groupe avait été la seule major européenne à maintenir son dividende durant la crise. A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies se repliait d'environ 1% jeudi matin suite à cette publication sans surprise. Le titre affiche encore une hausse de l'ordre de 22% depuis le début de l'année.

