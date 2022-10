Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies: attentes dépassées au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 09:38

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en forte hausse au titre du troisième trimestre, toujours portés par la remontée des cours du brut.



Bien aidé par une augmentation de 35% du cours du Brent d'une année sur l'autre, exacerbée par la guerre en Ukraine, le groupe pétrolier a vu son résultat net ajusté plus que doubler, à 9,9 milliards de dollars.



Selon un consensus fourni ce matin par les analystes de RBC, le marché attendait en moyenne un résultat net ajusté de 9,6 milliards de dollars.



Après la prise en compte d'une nouvelle provision de 3,1 milliards de dollars sur la Russie, le bénéfice net 'IFRS' ressort à 6,6 milliards de dollars.



La production d'hydrocarbures du groupe a atteint 2,67 millions de barils par jour au troisième trimestre, soit une baisse de 5% due à des arrêts non planifiés sur son champ de Kashagan, situé dans les eaux kazakhs de la mer Caspienne.



Pour le quatrième trimestre, le groupe dit anticiper une production de l'ordre de 2,8 millions de barils par jour en raison d'une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan.



Conformément à sa politique visant un retour à l'actionnaire de 35% à 40%, Total compte proposer la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro l'action, identique au premier et deuxième acomptes 2022 et en hausse de 5% par rapport à 2021,



L'acompte sur dividende exceptionnel 2022 - d'un montant d'un euro par action - sera quant à lui versé au mois de décembre.



L'action TotalEnergies progressait de 2,4% jeudi matin suite à la parution de ces résultats, ce qui lui valait de signer la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC derrière Carrefour.