TotalEnergies: attentes dépassées au quatrième trimestre

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié mercredi des résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, toujours soutenus par la vigueur des cours pétroliers, même si sa production s'est légèrement repliée.



Le groupe français a enregistré sur les trois derniers mois de l'année un résultat net ajusté de 7,6 milliards de dollars (+11%), légèrement supérieur au consensus qui visait 7,5 milliards.



La production d'hydrocarbures du groupe a totalisé 2,812 millions de barils équivalent pétrole par jour sur le trimestre, un chiffre en baisse de 4% d'une année sur l'autre.



A la faveur d'une hausse des prix du Brent de 43% l'an dernier, son bénéfice net ajusté a doublé pour atteindre 36,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Le groupe a par ailleurs confirmé son intention de distribuer ('pay-out') entre 35% et 40% de ses bénéfices à ses actionnaires sur l'exercice 2023.



Pour 2023, TotalEnergies compte ainsi proposer un solde de dividende d'un montant de 0,74 euro par action, en hausse de 6,5%, ainsi qu'un programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars pour le seul premier trimestre.



Enfin, le groupe énergétique a confirmé son projet de scission de sa filiale TotalEnergies EP Canada, qu'il compte introduire à la Bourse de Toronto.



Total explique avoir l'intention de conserver une participation de 30% dans l'entité cotée et de distribuer 70% des actions aux actionnaires sous forme d'un dividende exceptionnel en nature.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent une publication globalement 'en ligne avec les attentes' et le titre cédait 1% mercredi matin dans les premiers échanges sur Euronext Paris.





