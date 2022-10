TotalEnergies atteint 500 MW de capacités de production solaire sur les sites de ses clients B2B

(AOF) - TotalEnergies annonce avoir franchi le cap de 500 MW de capacités de production solaire sur les sites de ses clients B2B en vue de leur auto-consommation. Plus de 300 sites de ses clients industriels et commerciaux en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis sont désormais équipés de panneaux solaires. TotalEnergies vend à ses clients B2B l'électricité verte ainsi produite par le biais de contrats d'achat d'électricité (PPA) à long terme. La Compagnie développe, finance, construit et exploite les panneaux installés sur les toits, les ombrières ou les terrains industriels vacants.

Ces solutions permettent aux entreprises de produire de l'électricité verte directement sur leurs sites, et de réaliser d'importantes économies sur leurs factures, tout en réduisant fortement leur empreinte carbone.

" Nous sommes ravis d'avoir passé le cap des 500 MW de capacités solaires développées sur les sites de nos clients dans le monde. Grâce à notre expertise sur ce segment, nous sommes en mesure d'apporter des solutions concrètes et compétitives à nos clients B2B pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable et réduire le coût de leur énergie. Présents dans 30 pays à travers le monde sur ce marché, nous visons de poursuivre notre croissance rapide et d'atteindre un portefeuille de 1 GW en service d'ici 2023 ", a déclaré Matthieu Langeron, VP Solar Distributed Generation chez TotalEnergies.

Dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d'ici 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'actifs dans l'électricité et les énergies renouvelables. Fin juin 2022, la capacité installée brute de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies s'élevait à environ 12 GW. TotalEnergies compte poursuivre le développement de cette activité pour atteindre 35 GW de capacité brute de production et de stockage d'électricité renouvelable d'ici 2025, puis 100 GW d'ici 2030 ; l'objectif étant ainsi de figurer parmi les cinq premiers producteurs mondiaux d'électricité issue de l'énergie éolienne ou solaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe intégré autour de l’énergie, 3 ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière ;

- Activité de 141 Mds$ organisée en 4 branches : 45 % pour le marketing & services (réseaux de distribution…), 40 % dans le raffinage & chimie, 11 % dans les renouvelables, le gaz et l’électricité puis l’exploration-production ;

- Modèle économique de transformation en dix ans en un groupe multi-énergies, producteur de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), d’énergies renouvelables & électricité et d’hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (6,4 % détenus par les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par Patrick Pouyanné également directeur général ;

- Bilan solide avec 104 Mds$ de capitaux propres et 17 Mds$ d’autofinancement libre et un ratio d’endettement de 9,8 %, très inférieur à l’objectif de 20 %.

Enjeux

- Stratégie 2020-2030 de réponse au défi de la transition énergétique, + d’énergie, - d’émissions : croissance de 30 % de production d’énergies, alimentée à 50 % par l’électricité renouvelable, à 50 % par le GNL, la part du pétrole passant de 55 à 30 %, évolution de la répartition des ventes - 30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène / discipline dans les investissements - 13 à 15 Mds$ par an sur 2022-2025, dont 50% alloués aux nouvelles énergies - renouvelables et électricité - et 50% au gaz naturel ;

- Stratégie d’innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D : 3 hubs : industriel, de développement et de support / 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants / recyclage et biocarburants / une usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025 ;

- Stratégie environnementale : d’ici 2050, neutralité carbone pour les opérations du groupe, neutralité des produits utilisés par les clients en Europe, réduction de 60% ou plus de l’intensité carbone des produits utilisés par les clients hors Europe ;

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants et, enfin, dans les activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts…) / solaire et renouvelables : capacité de production de 25 Gw d’ici 2025 / fonds carbone doté de 400 M$ à investir d’ici 2025 ;

- Dans les renouvelables & électricité, portefeuille de capacités de 35 GW à horizon 2025 dont + 20 GW sécurisés par des contrats d'achat à long terme ;

- Accélération de la transition énergétique avec des prises de participation dans 2 projets qatari et indien (GNL et hydrogène) et dans Clearway, 5 ème américain des énergies renouvelables ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b.

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole et au dollar, une hausse de 10$ le baril ayant un impact sur le bénéfice opérationnel de 2,7 Mds$ ; un recul de 10$ l’affectant de 100 M$ ;

- Exposition aux risques géopolitiques en Afrique (30 % de la production du groupe) ;

- Impact guerre Russie-Ukraine : arrêt d’apport en capital aux nouveaux projets et dans le projet Arctic, arrêt des achats de pétrole et de diesel, maintien des participations dans Novatek (19,4%), Yamal (20%), Arctic LNG (10%) et Terneftegaz (49%) et maintien de l’approvisionnement en GNL de Yamal ;

- Après un quasi-triplement du résultat net au 1 er semestre, perspectives 2022 d’une production d’hydrocarbures en hausse avec des prix de vente élevés, de capacités de renouvelables et d’électricité supérieures à 16 GW grâce à des investissements dédiés de 3,5 Mds$ (le quart des investissements totaux), d’une contribution de l’aval (pétrochimie, biocarburants et mobilité électrique) de 6 Mds€ à l’autofinancement libre ;

- Versement de 2 acomptes sur dividende 2022 de 0,69 € et maintien des rachats d’actions, de 2 Mds$ au 3 ème trimestre, déclenché selon la formule 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.