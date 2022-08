Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: appel d'offre pour l'éolien en Méditerranée information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 10:58









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Corio Generation et Qair indiquent avoir été présélectionnés par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) pour participer à l'appel d'offres pour la construction de deux parcs éoliens flottants en Méditerranée.



'Ces deux projets, d'une puissance d'environ 250 MW chacun, pourraient fournir suffisamment d'énergie propre pour couvrir la consommation annuelle d'électricité de près d'un million d'habitants', souligne TotalEnergies.



Les partenaires prévoient d'associer les acteurs régionaux à toutes les étapes du projet et de favoriser l'économie locale afin de permettre aux territoires de bénéficier pleinement des retombées positives en termes d'activités et d'emplois.





