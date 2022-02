Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: annulation d'actions autodétenues information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 30.665.526 actions autodétenues représentant 1,16% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 8 novembre et le 22 décembre 2021.



A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital du groupe énergétique se trouve ramené à 2.609.763.803, et le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale s'établit à 2.769.135.419.





