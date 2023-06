Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: ambitions affichées en matière de SAF information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Alors que s'ouvre le salon aéronautique du Bourget, TotalEnergies affirme qu'il sera, dès 2028, en mesure de produire un demi-million de tonnes de carburant aérien durable (SAF), en réponse à l'augmentation progressive des mandats européens pour le secteur aérien.



Pour cela, le groupe énergétique investit massivement et multiplie les projets de production de SAF, avec par exemple la transformation du site de Grandpuits en plateforme zéro pétrole par un investissement de 400 millions d'euros.



Au-delà de la France, TotalEnergies a l'ambition de produire 1,5 million de tonnes avec des unités de production de SAF en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Corée du Sud à horizon 2030, soit 10% du marché mondial à cet horizon.





