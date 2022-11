TotalEnergies, ADP et la FF Aéronautique (FFA) installent des bornes de recharge pour avions

(AOF) - TotalEnergies, le Groupe ADP et la Fédération Française Aéronautique (FFA) s'engagent à installer des bornes de recharge à usage des avions électriques sur trois aérodromes d'Ile de France afin d'accompagner la décarbonation de l'industrie aéronautique, et en particulier l'électrification de l'aviation légère. Ce partenariat porte sur une première phase d'installation inédite de quatre bornes de recharge électrique au printemps, qui seront implantées sur les plateformes aéronautiques de Toussus-le-Noble, Etampes et Pontoise, gérées par le Groupe ADP.

Cette solution est également un moyen de réduire drastiquement les nuisances sonores sur les plateformes.

Ces bornes en usage " libre-service " vont permettre de faciliter les premières navigations de pilotes entre deux aérodromes, et permettre aux avions basés sur site de se recharger facilement et rapidement en une heure.

A l'instar des enjeux sur les réseaux de points de charge dans le domaine automobile, l'objectif de TotalEnergies est de faciliter et d'accélérer le déploiement de l'aviation électrique en France dans un premier temps, en adaptant les infrastructures aéroportuaires.

TotalEnergies apporte ainsi son savoir-faire dans la mise en œuvre de solutions de recharge électrique et dans la fourniture d'électricité bas carbone afin d'accompagner ses clients dans leur transformation. Ces bornes seront opérées par TotalEnergies.