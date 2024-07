Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: acquisition de Tecoil en Finlande information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'acquisition de Tecoil, société finlandaise spécialisée dans la fabrication d'Huiles de Base Reraffinées (RRBO) et 'disposant actuellement du processus de retraitement d'huiles usagées le plus performant sur le marché'.



Tecoil opère actuellement un site de production d'une capacité de production d'huiles de base reraffinées de 50.000 tonnes par an à Hamina, usine qui dispose de son propre circuit de collecte de lubrifiants usagés issus de l'économie circulaire en Europe.



Ces huiles de base de haute qualité, utilisées dans la fabrication de lubrifiants, permettent d'en réduire significativement l'empreinte carbone, tout en offrant le même niveau de performance attendue par de nombreux constructeurs automobiles.





Valeurs associées TOTALENERGIES 63,68 EUR Euronext Paris +2,17%