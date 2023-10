Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: acquisition de Quadra Energy en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé des accords avec la Fondation Aloys Wobben (AWS) pour l'acquisition de la totalité du capital de la société allemande Quadra Energy, disposant d'une 'centrale électrique virtuelle' de 9 GW.



Agrégateur de production d'électricité renouvelable en Allemagne, Quadra Energy a acheté en 2022 la production d'environ 5.000 fermes éoliennes et solaires et revendu 14 TWh, sur les marchés de gros et à des revendeurs et clients allemands.



Cette acquisition, qui reste soumise à l'autorisation des autorités compétentes, permettra à TotalEnergies de renforcer ses activités Integrated Power en Allemagne, le plus grand marché de l'électricité en Europe avec la plus forte croissance des énergies renouvelables.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.83%