TotalEnergies: acquisition de Kyon Energy en Allemagne

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord pour l'acquisition de la totalité du capital de Kyon Energy, l'un des principaux développeurs de systèmes de stockage par batteries en Allemagne, auprès de ses trois fondateurs.



Cette acquisition, qui reste soumise à l'autorisation des autorités compétentes, se fait en contrepartie d'un paiement initial de 90 millions d'euros auquel s'ajouteront des compléments de prix liés à la réalisation d'objectifs de développement.



Depuis sa création en 2021, Kyon Energy a développé 770 MW de projets, dont 120 MW sont déjà opérationnels, 350 MW en construction et 300 MW prêts à être construits. De plus, le portefeuille de Kyon contient 2GW de projets, dont le développement est avancé.



Grâce à l'expertise de Kyon Energy, TotalEnergies développera, construira et opérera des capacités de stockage qui contribueront à la résilience du système électrique allemand et favoriseront l'essor rapide des énergies renouvelables dans le pays.





