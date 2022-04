TotalEnergies: acquisition de Core Solar au Texas information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 09:15

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'acquisition de la société Core Solar basée à Austin (Texas).



Son portefeuille comprend plus de 4 GW de projets solaires et de stockage à divers stades de développement dans différents États et marchés électriques américains.



Avec cette acquisition, TotalEnergies renforce sa présence aux États-Unis, où la Compagnie dispose désormais d'un portefeuille de projets renouvelables de plus de 10 GW en exploitation, en construction et en développement.



' Ce portefeuille prometteur de 4 GW va nous permettre de renforcer et diversifier notre présence dans le pays. Je me réjouis d'accueillir les équipes de Core Solar qui ont su constituer un palmarès impressionnant grâce à des techniques de pointe et d'excellents résultats dans l'identification et le développement de projets ', a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies.