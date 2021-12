Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: accords signés avec le Sultanat d'Oman information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce un accord pour la création de Marsa LNG, une co-entreprise intégrée entre le groupe français (80%) et Oman National Oil Company, OQ (20%), qui produira du gaz naturel à partir du bloc 10, en vue de développer ultérieurement à Sohar une usine de GNL.



Un accord de concession sur le bloc 10 est en outre signé pour développer et produire du gaz naturel à partir de ce bloc, dans lequel Marsa LNG détiendra une participation de 33,19%, avec ses partenaires OQ et Shell Integrated Gas Oman (opérateur).



Enfin, un contrat de vente de gaz prévoit que Marsa LNG vendra sa production de gaz naturel issu du bloc 10 au Gouvernement du Sultanat d'Oman, pour une durée de 18 ans ou jusqu'au démarrage de l'usine de Marsa LNG.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.33%