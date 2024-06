Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord sur l'hydrogène vert en Europe information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Air Products ont signé un accord pour fournir 70 000 tonnes d'hydrogène vert par an en Europe pendant 15 ans à partir de 2030.



Cet accord suit l'appel d'offres de TotalEnergies pour 500 000 tonnes d'hydrogène vert par an afin de décarboner ses raffineries européennes.



Air Products livrera cet hydrogène vert aux raffineries de TotalEnergies en Europe du Nord, permettant de réduire les émissions de CO2 d'environ 700 000 tonnes par an.



Ce contrat contribue à l'objectif de TotalEnergies de réduire de 40 % ses émissions nettes de gaz à effet de serre de ses opérations pétrolières et gazières d'ici 2030 par rapport à 2015.



Il marque une étape 'importante' vers la décarbonation des raffineries de TotalEnergies en Europe du Nord.







