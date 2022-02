TotalEnergies : accord stratégique avec Honeywell dans le recyclage chimique des plastiques

(AOF) - TotalEnergies et Honeywell ont signé un accord stratégique pour promouvoir le développement du recyclage chimique des plastiques. Dans le cadre de cet accord, Honeywell fournira à TotalEnergies du Recycled polymer feedstock (RPF), une matière première recyclée issue de sa future usine UpCycle, qui doit voir le jour en Andalousie. Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies, en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire et les applications à haute valeur ajoutée.

L'usine UpCycle, future propriété de la joint-venture formée par Honeywell et l'espagnol Sacyr, aura une capacité de traitement de 30 000 tonnes de déchets plastiques, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement ou l'incinération.

Le RPF produit par l'usine, dont la mise en service est prévue en 2023, sera utilisé dans la fabrication de polymères de haute qualité dans les unités de production de TotalEnergies basées en Europe. Dotés de propriétés identiques à celles des polymères vierges, ces polymères recyclés pourront entrer dans la composition de plastiques à usage alimentaire, tels que les contenants souples ou rigides.

Ce premier projet marque le début de la collaboration entre TotalEnergies et Honeywell dans le recyclage chimique pour répondre au défi de la fin de vie des plastiques et favoriser ainsi, une économie circulaire en Europe et dans le reste du monde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.