TotalEnergies: accord signé autour des salaires 2024

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord majoritaire (71%) avec la CFE-CGC, la CFDT et la CAT portant sur les salaires 2024 d'environ 14 000 salariés en France.



Cet accord prévoit notamment :

• Une enveloppe d'augmentation salariale de 5% pour 2024 (dont 2% ont déjà été versés depuis juillet 2023).

• Une Prime pour le Partage de la Valeur équivalente à 75% d'un mois de salaire, avec un plancher de 2 000 E et un plafond de 4 000 E. Cette prime sera versée d'ici la fin de l'année 2023.



'Avec cet accord salarial majoritaire, TotalEnergies veille à ce que les excellents résultats de l'entreprise soient partagés avec ses collaborateurs', a déclaréPatrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.



Par ailleurs, TotalEnergies a recommandé à chaque filiale détenue à plus de 50% par TotalEnergies dans le monde d'engager un dialogue avec son personnel et leurs organisations représentatives afin de proposer à leurs collaborateurs une prime d'un montant équivalent à 75% d'un mois de salaire.





