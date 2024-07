Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour une joint-venture avec SSE information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé avec SSE un accord engageant portant sur la création d'une joint-venture pour lancer un nouvel acteur majeur de la recharge électrique au Royaume-Uni et en Irlande, appelé 'Source', sous réserve des approbations règlementaires requises.



Cette nouvelle entité déploiera et opérera jusqu'à 3.000 points de recharge rapide (d'une puissance de 150 kW et plus) dans les deux pays, répondant ainsi aux besoins de recharge rapide des propriétaires de véhicule électrique et des gestionnaires de flotte.



Déployés au cours des cinq prochaines années, ils seront regroupés à travers 300 hubs entièrement alimentés en énergie renouvelable fournie par les deux groupes, et situés dans des endroits stratégiques en zones urbaines et péri-urbaines.





