Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour la recharge rapide en Espagne information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec le groupe Wenea en vue de construire un acteur majeur de la mobilité électrique en Espagne, en développant un réseau de hubs de recharge rapide.



Dans ce cadre, le groupe français a acquis Nordian CPO, filiale Wenea, et ses 200 sites de recharge entièrement alimentés en énergie renouvelable, situés sur les grands axes routiers et dans des zones urbaines et péri-urbaines des 17 régions espagnoles.



De plus, ils poursuivent leurs discussions pour conclure un partenariat stratégique en vue de mettre en commun leurs expertises et compétences pour la construction de hubs de recharge haute puissance et le développement du réseau actuel.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.28%