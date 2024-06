Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour l'achat de 60% d'un bloc offshore information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a signé un accord portant sur l'acquisition auprès de l'Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) d'une participation de 60% assortie du statut d'opérateur sur le bloc offshore STP02.



Les 40% restants seront conservés par les détenteurs actuels du permis, Sonangol (30%) et l'ANP-STP (10 %). Cette transaction est soumise à l'approbation finale des autorités concernées.



'TotalEnergies poursuit ses efforts d'exploration à São Tomé et Príncipe en entrant dans cette licence prometteuse, entretenant ainsi l'optionalité du portefeuille de la Compagnie ', a commenté Kevin McLachlan, le directeur exploration de TotalEnergies.





