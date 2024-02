Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour fournir AUSEA à ONGC en Inde information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 14:48









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé avec le groupe indien ONGC un accord de coopération afin de mener des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane avec AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications).



Embarquée sur un drone, cette technologie pionnière de TotalEnergies est constituée d'un double capteur capable de détecter et de quantifier les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant la source de ces émissions.



ONGC rejoint ainsi un nombre croissant d'entreprises nationales ayant signé des accords avec le groupe énergétique français pour l'utilisation d'AUSEA, notamment Petrobras au Brésil, SOCAR en Azerbaïdjan, Sonangol en Angola et NNPCL au Nigéria.





