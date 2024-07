Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour acquérir SN Power information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord avec Scatec pour acquérir sa filiale SN Power qui détient des participations dans des projets renouvelables d'hydroélectricité en Afrique, dans le cadre d'une joint-venture avec Norfund and British International Investment (BII).



Grâce à cette transaction soumise à certaines conditions précédentes, la compagnie énergétique acquerra en particulier une participation de 28,3% dans la centrale hydroélectrique de Bujagali, actuellement en opération en Ouganda.



D'une puissance de 250 MW, cette centrale couvre plus de 25% du pic de la demande en électricité de ce pays. TotalEnergies acquerra également des participations minoritaires dans deux projets en développement au Rwanda (260 MW) et au Malawi (360 MW).





