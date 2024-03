Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord pour acquérir 100% de TLCS aux USA information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour acquérir 100 % de Talos Low Carbon Solutions (TLCS), une entreprise américaine pionnière du secteur du captage et du stockage du carbone.



A l'issue de la transaction, TotalEnergies détiendra 25 % du projet Bayou Bend, aux côtés de Chevron (50 %, opérateur) et Equinor (25 %).



Le projet Bayou Bend est un projet majeur de stockage de CO2 situé au Texas, à proximité des actifs de la Compagnie dans la région.



TotalEnergies détiendra également une participation opérée de 65 % dans le projet Harvest Bend en Louisiane et une participation de 50 % dans le projet Coastal Bend au Texas.



Ces deux projets étant plus éloignés de ses actifs existants, TotalEnergies engagera la cession des participations dans ces projets après le closing.









