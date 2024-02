Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: accord avec les Émirats arabes unis information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - A la suite de la 2e réunion plénière du Conseil d'affaires franco-émirien de haut niveau à Paris, TotalEnergies annonce la signature d'un protocole d'accord instituant laPlateforme bilatérale franco-émirienne d'investissement pour le climat.



'Ce cadre pragmatique doit permettre aux investisseurs des deux pays d'accélérer le déploiement de projets conjoints et d'investissements d'intérêt commun dans le domaine des énergies propres, avec un accent particulier sur la décarbonation des secteurs dits difficile', souligne TotalEnergies.



Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, qui a assisté à la réunion aux côtés de MM. Sultan Al Jaber, ministre émirien de l'Industrie et des Technologies avancées et président-directeur général d'ADNOC, et Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, a ajouté que 'l'ambition commune est de développer des projets conjoints très concrets afin de contribuer aux objectifs stratégiques de nos deux pays en matière d'innovation, de développement industriel et de transition écologique '.



Les compagnies TotalEnergies et Masdar (société d'énergie renouvelable appartenant à l'État émirati) ont par ailleurs signé un protocole d'accord pour s'associer dans des projets éoliens et solaires sur des marchés émergents.









