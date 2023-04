Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: accord avec l'Irak pour le projet GGIP information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part d'un accord avec le gouvernement irakien, confirmant l'ensemble des termes du Development & Production Contract signé en 2021 et définissant conjointement les conditions et les assurances mutuelles nécessaires pour avancer sur le projet GGIP.



Ils se sont ainsi mis d'accord sur une participation de 30% de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP (Gas Growth Integrated Project). Par ailleurs, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet.



Les accords prévoient que TotalEnergies -qui aura donc une part de 45% dans le consortium- et ses partenaires investiront environ 10 milliards de dollars dans ce projet qui vise à améliorer l'approvisionnement en électricité de l'Irak par la mise en valeur de ressources.





