TotalEnergies: accord avec Israël pour de l'exploration information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, opérateur du bloc 9 d'exploration avec une participation de 60% aux côtés d'Eni (40%), annonce la signature d'un accord-cadre avec l'Etat d'Israël pour mettre en oeuvre l'accord sur la frontière maritime finalisé entre Israël et le Liban le 27 octobre.



Après cet accord-cadre, les partenaires du bloc 9, situé au Liban, vont lancer l'exploration d'un prospect déjà identifié qui pourrait s'étendre à la fois dans ce bloc et dans les eaux israéliennes au sud de la frontière maritime récemment établie.



'La préparation des activités d'exploration commence dès à présent avec la mobilisation des équipes, l'achat des équipements nécessaires et la mobilisation d'un appareil de forage', ajoute la compagnie pétro-gazière française.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.35%