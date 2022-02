Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: accord avec Honeywell pour du recyclage information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Honeywell annoncent la signature d'un accord stratégique par lequel Honeywell fournira à TotalEnergies du Recycled polymer feedstock (RPF), une matière première recyclée issue de sa future usine UpCycle, qui doit voir le jour en Andalousie.



Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies, en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire et les applications à haute valeur ajoutée.



L'usine UpCycle, future propriété de la joint-venture formée par Honeywell et l'espagnol Sacyr, aura une capacité de traitement de 30.000 tonnes de déchets plastiques. La mise en service de ce site est prévue en 2023.





