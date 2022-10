Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: a inauguré la centrale solaire d'Al Kharsaah information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - La centrale solaire d'Al Kharsaah, développée par TotalEnergies et ses partenaires QatarEnergy et Marubeni, a été inaugurée aujourd'hui.



Située à 80 km à l'ouest de Doha, la centrale d'Al Kharsaah est la première centrale solaire à grande échelle du Qatar, avec 800 MWc de capacité solaire installée.



La centrale est construite sur un terrain de 1000 hectares, soit l'équivalent d'environ 1400 terrains de football, et intègre 2 millions de panneaux solaires bifaciaux à haut rendement montés sur trackers mono-axe.



La centrale d'Al Kharsaah peut fournir 10 % de la consommation de pointe du pays et permettra d'éviter l'émission de 26 millions de tonnes de CO2 durant sa durée de vie.



' Ce projet géant, qui contribue activement au développement durable du Qatar, démontre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à accompagner les pays producteurs dans leur transition énergétique en combinant production de gaz naturel et énergie solaire pour répondre à la demande croissante en électricité ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président - Directeur Général de TotalEnergies.







