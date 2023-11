Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: a finalisé la cession à Suncor au Canada information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 08:07









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a finalisé la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada, comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills et des obligations logistiques associées.



La transaction a été conclue pour un montant de 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 milliard de dollars américains), avec une date effective fixée au 1er avril 2023.



En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a reçu un paiement comptant au closing de 1,83 milliard de dollars canadiens (environ 1,3 milliard de dollars américains).



Le 4 octobre, TotalEnergies avait cédé à ConocoPhillips sa participation de 50 % dans Surmont et certaines obligations logistiques associées, et avait reçu un paiement comptant au closing de 3,7 milliards de dollars canadiens (environ 2,75 milliards de dollars américains), avec jusqu'à 440 millions de dollars canadiens (environ 330 millions de dollars américains) de paiements additionnels à venir.



' Avec ces deux cessions en l'espace de deux mois, TotalEnergies acte sa sortie des sables bitumineux au Canada afin de privilégier l'allocation de capital sur des actifs Oil & Gas à point mort bas ', a déclaré Jean-Pierre Sbraire, Directeur financier de TotalEnergies.





