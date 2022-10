Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: 500 MW de capacités solaires pour le B2B information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 09:06









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir franchi le cap de 500 MW de capacités de production solaire sur les sites de ses clients B2B en vue de leur autoconsommation, avec plus de 300 sites de ses clients industriels et commerciaux désormais équipés de panneaux solaires dans le monde.



Le groupe énergétique vend à ses clients B2B l'électricité verte ainsi produite directement sur leurs sites (sur les toits, les ombrières ou les terrains industriels vacants) par le biais de contrats d'achat d'électricité (PPA) à long terme.



'Présents dans 30 pays à travers le monde sur ce marché, nous visons de poursuivre notre croissance rapide et d'atteindre un portefeuille de 1 GW en service d'ici 2023', a déclaré Matthieu Langeron, VP solar distributed generation.





