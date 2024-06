Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: 481 millions investis par les salariés information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 08:56









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce qu'à la clôture de la période de souscription, 63.662 salariés et anciens salariés, représentant 55,3% des personnes éligibles, ont souscrit à son augmentation de capital réservée, pour un montant de 480,8 millions d'euros.



'Les résultats de 2024 sont significativement en hausse par rapport aux années précédentes, aussi bien en termes de participation que de montants souscrits', souligne la compagnie pétro-gazière, avec un montant investi en hausse de 35% sur l'année dernière.



En conséquence, 10.833.187 actions nouvelles seront émises ce 6 juin, entièrement assimilées aux actions déjà admises sur Euronext. A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TotalEnergies s'élèvera à 8,13%.





