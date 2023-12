Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: 1er vol avec du méthanol converti en SAF information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que le premier vol d'essai visant à démontrer le potentiel de conversion du méthanol en SAF (carburant aérien durable) a eu lieu à Dubaï en marge de la COP28 aux Émirats arabes unis.



Masdar, TotalEnergies, la direction émirienne de l'aviation civile, Airbus, Falcon Aviation Services et le bailleur de licences technologiques Axens ont tous contribué à la réussite de ce vol, souligne TotalEnergies.



Le vol, qui a utilisé un mélange de carburant aviation fabriqué à partir d'oléfines, contribuera à la certification de cette nouvelle voie de production de SAF à partir de méthanol.



Basée sur l'utilisation d'électricité renouvelable, elle pourrait permettre la production d'eSAF et permettre de relever le défi mondial de la production de carburant aérien durable et décarboner le secteur de l'aviation.





