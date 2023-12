Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies:1,4 Md$ pour un projet éolien au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé l'accord d'investissement pour Mirny, soit 'le plus grand projet éolien jamais initié au Kazakhstan'.



Ce projet doit permettre d'alimenter en électricité bas carbone 1 million de personnes et d'éviter le rejet de 3,5 millions de tonnes de CO2par an dans le pays.



Le projet Mirny prévoit la construction d'un parc éolien terrestre de 1 GW dont les 160 éoliennes seront associées à un système de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh pour une alimentation électrique fiable.



Mirny représente un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars et illustre la capacité de TotalEnergies à tirer parti de sa position de partenaire majeur dans le secteur amont pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans les pays pétroliers et gaziers.



TotalEnergies développera le projet Mirny en partenariat avec le National Wealth Fund Samruk-Kazyna et la National Company KazMunayGas, qui détiendront chacun une participation de 20 % dans le projet.





