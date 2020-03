Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : vers un re-test des 25,4/25,15E ? Cercle Finance • 30/03/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Total s'acheminerait-il vers un re-test des 25,4 voir du plancher des 25,15E ? Le titre rechute au contact des 27E (comblant le 'gap' ds 27,78E du 24 mars) et un basculement sous 26,4E ne laisserait guère d'autre possibilité que de retracer les 'plus bas'.

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -6.86%