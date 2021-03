Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : vers le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné Cercle Finance • 18/03/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Total a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Patrick Pouyanné, une mesure qui le reconduirait dans ses fonctions de PDG jusqu'en 2024. Le renouvellement de son mandat sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 28 mai, précise le groupe dans un communiqué. Nommé directeur général de Total en 2014 puis PDG en 2015, Patrick Pouyanné avait été reconduit dans ses fonctions en 2018 pour une durée de trois ans. Afin de remplacer Carlos Tavares qui a souhaité quitter le conseil, Total a décidé de proposer à l'assemblée générale la nomination de Jacques Aschenbroich, le PDG de l'équipementier automobile Valeo. Enfin, le conseil d'administration a prévu de prendre l'initiative de soumettre lors de l'assemblée une résolution visant la transition énergétique vers la neutralité carbone de TotalEnergies, la future dénomination sociale du groupe.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.33%