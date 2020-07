Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : va céder sa raffinerie de Lindsey à Prax Cercle Finance • 27/07/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Total annonce la signature d'un accord pour céder au groupe Prax la raffinerie de Lindsey ainsi que les actifs logistiques et l'ensemble des droits et obligations qui y sont associés. La raffinerie de Lindsey est située à Immingham (Lincolnshire) dans le nord-est de l'Angleterre. Elle a une capacité de 5,4 millions de tonnes par an. Avec cette acquisition, le groupe Prax développe son intégration et sa compétitivité au Royaume-Uni en sécurisant son approvisionnement local. La cession devrait être finalisée d'ici la fin de cette année après la levée de conditions suspensives. ' Cette opération est en ligne avec la stratégie d'évolution de l'outil de raffinage européen de Total qui consiste à diriger nos investissements sur les plateformes intégrées de raffinage-pétrochimie ', a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de Total.

