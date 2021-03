Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : un contrat d'électricité renouvelable avec Orange Cercle Finance • 10/03/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Orange a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Total. Ce contrat a été signé à travers sa filiale Total Quadran - un des premiers acteurs des énergies renouvelables en France. Total fournira à Orange 100 GWh/an d'électricité renouvelable sur une durée de 20 ans. Ce contrat permettra ainsi le développement d'ici 2024, d'une dizaine de nouvelles centrales solaires réparties sur l'ensemble du territoire, d'une puissance cumulée de 80 MW. ' En concluant ce contrat avec Total, Orange agit en cohérence avec ses objectifs qui visent la réduction de 30% ses émissions de CO2 directes par rapport à 2015 et l'intégration de 50% d'énergies renouvelables dans son mix électrique à horizon 2025 ' a déclaré Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d'Orange et CEO d'Orange France.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.95%