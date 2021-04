Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : un cap franchi pour la filiale Total Direct Energie Cercle Finance • 28/04/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Total a annoncé mercredi que sa filiale Total Direct Energie avait franchi le cap des cinq millions de clients en France, particuliers et entreprises confondus. Le géant de l'énergie souligne que le fournisseur alternatif d'électricité et de gaz vise cette année une croissance nette de 500.000 clients et une part de marché de 15% d'ici 2025 dans l'Hexagone, contre près de 10% aujourd'hui. En Europe, l'objectif est d'atteindre neuf millions de clients d'entreprises ('B2C') à horizon 2025. Total Direct Energie a récemment lancé une nouvelle offre 'verte' s'appuyant sur les filières éoliennes et solaires françaises à destination de ses clients souhaitant contribuer à la transition énergétique. Avec une note de 97/100, Total annonce qu'il se classe numéro 3 mondial, tous secteurs confondus, et numéro un dans son secteur dans le cadre de l'étude de BloombergNEF concernant la prise en compte par les entreprises des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

