Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : teste les 38,3E, une reprise en 'U' s'ébauche Cercle Finance • 29/04/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Total publie solides résultats (des profits égaux au cumul des 3 précédents trimestres... mais n'augmente pas le dividende) et teste la résistance des 38,3E (du 14 avril), avant de retomber vers 37,5E. Une reprise en 'U' court terme (sur 36,75E) se dessine mais n'est pas encore validée: les prochains objectifs seraient 40,3E puis le zénith annuels des 42,2E.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.17%