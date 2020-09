Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : teste l'ultime support estival des 29,1E Cercle Finance • 24/09/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Après l'enfoncement confirmé du palier de soutien estival des 29,9E Total teste l'ultime support moyen terme des 29,1E du 24 avril (incursion vers 28,8E). La configuration sur 6 mois s'apparente à un 'rounding-top' sous 38E et la cassure des 29E serait vraiment alarmante, avec un possible retour sur la zone des 23,5E

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -2.27%