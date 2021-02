Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : tente de refranchir 36E en direction des 38E Cercle Finance • 15/02/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Après un petit trou d'air vers 34E (palier de soutien moyen terme), Total tente de refranchir 36E (résistance testée du 26/01 au 9/02). En cas de succès, Total devrait rallier la zone de résistance des 38E (testée du 24/11/2020 au 14/01/2021). L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 43,88E du 20 février 2020

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +3.43%