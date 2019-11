Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : sortie d'une association pour raisons écologiques Cercle Finance • 08/11/2019 à 08:38









(CercleFinance.com) - Après avoir évalué les 30 principales associations professionnelles dont il est membre, afin de s'assurer de leur alignement avec ses positions sur le climat, Total annonce avoir décidé de ne pas renouveler son adhésion à l'American Fuel & Petrochemical Manufacturers. Pour l'American Chemistry Council, l'American Petroleum Institute et la Canadian Association of Petroleum Producers, il reste adhérant en vue de faire évoluer leurs positions de l'intérieur, mais se tient prêt à reconsidérer sa participation en cas de désaccord persistant.

