Total : signe un accord en Lybie

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé avec la National Oil Corporation (NOC), en accord avec le gouvernement de Libye, un accord portant sur la mise en oeuvre de sa participation dans les concessions de Waha. Celles-ci sont située dans le bassin de Sirte en Libye. 'Le 1er mars 2018, Total a pris une participation de 16,33% dans les six concessions de Waha en acquérant Marathon Oil Libya Limited, une filiale à 100% de la société américaine Marathon Oil Corporation. Les concessions de Waha produisent actuellement environ 350 000 bep/j. Cette acquisition a offert à Total un accès à des réserves et à des ressources supérieures à 500 millions de barils ainsi qu'à un potentiel d'exploration important sur les 53.000 km2 couverts par les concessions', explique Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.13%