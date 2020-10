Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : signataire de la charte du fret maritime Cercle Finance • 07/10/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Total fait partie des 17 signataires et fondateurs de la charte du fret maritime (Sea Cargo Charter). Appelée à évoluer au fil du temps, cette charte établit de nouvelles références pour une navigation responsable et permet d'intégrer les considérations climatiques dans les décisions d'affrètement afin de favoriser un transport maritime aligné sur la préservation climat. Elle offre ainsi un cadre d'évaluation mondial des activités de navigation et contribuera à promouvoir la transition verte du transport maritime, conformément aux objectifs de décarbonation des Nations Unies. L'industrie du transport maritime international supporte environ 80% des flux commerciaux mondiaux pour 2 à 3% des émissions mondiales annuelle de gaz à effet de serre, Total a pour ambition d'atteindre des émissions nettes nulles à l'horizon 2050.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.49%