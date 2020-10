TOTAL : seconde découverte de gaz à condensats en Afrique du Sud

(AOF) - Total a annoncé avoir réalisé une découverte importante de gaz à condensats sur le prospect de Luiperd, situé sur le bloc 11B/12B dans le bassin d'Outeniqua, à 175 kilomètres au large de la côte sud d'Afrique du Sud. Le groupe précise que cette découverte fait suite à celle adjacente de Brulpadda, qui avait prouvé en 2019 l'existence d'une nouvelle province gazière importante dans la région.

Le puits de Luiperd a été foré jusqu'à une profondeur totale d'environ 3 400 mètres et a rencontré 73 mètres nets de gaz à condensats dans des réservoirs du Crétacé inférieur bien développés et de bonne qualité. Après un programme complet de carottage et de diagraphie, le puits sera testé pour évaluer les caractéristiques dynamiques du réservoir et la productibilité.

Le bloc 11B/12B couvre une superficie de 19 000 kilomètres carrés, avec des profondeurs d'eau allant de 200 à 1 800 mètres. Il est opéré par Total avec une participation de 45%, aux côtés de Qatar Petroleum (25%), CNR international (20%) et Main Street, un consortium sud-africain (10%).

AOF - EN SAVOIR PLUS