TOTAL se renforce dans la logistique d'avitaillement en GNL à Singapour

(AOF) - Total recule de 0,47% à 41,99 euros après avoir gagné 3% la semaine dernière dans le sillage des cours du pétrole. Le géant français a annoncé ce matin son intention de faite de Singapour une plateforme majeure pour l'avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) en Asie. La compagnie pétrolière a reçu une troisième licence d'avitaillement en GNL de la part de l'Autorité Maritime et Portuaire de Singapour (MPA - Maritime and Port Authority of Singapore).

Cette licence durera cinq ans à compter du 1er janvier 2022. Cette attribution fait suite à l'accord de 10 ans signé par Total en 2019 pour le développement d'une chaîne logistique d'avitaillement en GNL dans le port de Singapour.

Cette attribution souligne également la confiance qu'a Total dans le rôle que joue le gaz naturel dans la transition énergétique du secteur maritime mais aussi dans sa capacité à réduire davantage les émissions de carbone des navires, notamment grâce au développement et à la future mise sur le marché de bioGNL neutre en carbone.

" Nous sommes fiers d'avoir obtenu auprès de l'Autorité Maritime et Portuaire de Singapour cette licence d'avitaillement en GNL. Avec ses 20% de parts de marché, Singapour est actuellement la plus grande plate-forme d'avitaillement au monde. Elle occupe donc une place de choix pour devenir un hub de premier plan dans l'utilisation du GNL en tant que carburant marin ", commente Alexis Vovk, Directeur général Marketing & Services de Total.

" En Asie, la demande en GNL marin ne cesse de croître et la contribution de Singapour est essentielle au développement de ce marché mondial. Total poursuivra ses investissements pour valoriser davantage sa chaîne logistique intégrée de gaz naturel auprès des clients opérant dans cette région importante, avec l'objectif de servir plus de 10 % du marché mondial de l'avitaillement en GNL. "

Total a largement investi dans les infrastructures GNL, indispensables pour accompagner ses clients maritimes dans l'utilisation de ce carburant marin. Depuis novembre 2020, Total affrète le plus gros navire avitailleur au monde de GNL, la " Gas Agility ", dans le port de Rotterdam.

D'ici 2022, la Compagnie affrètera un nouveau navire avitailleur de GNL à Marseille (France), tout en alimentant le Port de Singapour via un troisième navire.

Dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, Total a également signé des accords pour affréter deux tankers de type VLCC (Very Large Crude Carrier) et quatre navires de type Aframax, tous équipés d'une propulsion GNL et devant respectivement être livrés en 2022 et 2023.

Les efforts engagés par Total pour développer l'avitaillement en GNL dans le transport maritime sont en ligne avec son ambition d'atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à horizon 2050, en phase avec la société.

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.