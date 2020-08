Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : scission de Sunpower en deux sociétés finalisée Cercle Finance • 28/08/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Total annonce que sa filiale SunPower a finalisé la création, annoncée en novembre dernier, de deux sociétés indépendantes : SunPower (génération solaire décentralisée) et Maxeon Solar Technologies (fabrication de panneaux solaires à haut rendement). Parallèlement, Tianjin Zhonghuan Semiconductor (TZS), partenaire de longue date de SunPower, prend une part minoritaire de Maxeon Solar Technologies par le biais d'une augmentation de capital de 298 millions de dollars. Le géant français de l'énergie reste actionnaire majoritaire de SunPower avec une participation de 51,7%, ainsi que le principal actionnaire de Maxeon Solar Technologies avec une participation de 34,6% (TZS en détenant pour sa part plus de 28,8% du capital).

