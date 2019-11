Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : Saft signe un contrat avec TuuliWatti en Finlande Cercle Finance • 20/11/2019 à 08:39









(CercleFinance.com) - Saft, filiale à 100% de Total annonce la signature d'un contrat pour la fourniture de trois conteneurs Intensium Max 20 High Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et opérateur éolien finlandais. Ce système de stockage d'énergie lithium-ion assurera des services de réglage de fréquence pour améliorer l'intégration au réseau électrique de l'énergie renouvelable produite par un parc éolien de 21 mégawatt (MW) situé à Viinamäki, dans le nord-ouest de la Finlande. Ce système de stockage lithium-ion, le plus grand des pays nordiques, dispose d'une capacité de stockage de 6,6 MWh et d'une puissance de 5,6 MW. Selon Hervé Amossé, Directeur de la division ESS chez Saft : ' Ce contrat est un premier succès commercial pour le nouveau système de stockage d'énergie lithium ion de Saft, lancé en mai 2019 '.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.27%