Total : Saft fournit un BESS pour une mine d'or australienne

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de Total spécialisée dans les batteries, annonce avoir fourni un BESS (système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion) pour la mine d'or Agnew de Gold Fields, site opérationnel souterrain en Australie Occidentale. 'Fourni clé en main, ce système de stockage permet au producteur mondial d'énergie EDL de satisfaire plus de 50% des besoins en électricité de la mine d'or Agnew de Gold Fields par de l'énergie renouvelable', explique la société. Gold Fields a en effet passé un accord de 10 ans avec EDL pour construire et mettre en place le plus grand micro-réseau australien d'énergie hybride renouvelable. Cette centrale intègre pour la première fois à grande échelle l'énergie éolienne sur un site minier.

