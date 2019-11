TOTAL : Saft construira le plus grand système de stockage d'énergie des pays nordiques

(AOF) - Saft, filiale à 100% de Total vient de remporter un contrat pour la fourniture de trois conteneurs Intensium Max 20 High Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et opérateur éolien finlandais. Ce système de stockage d'énergie lithium-ion assurera des services de réglage de fréquence pour améliorer l'intégration au réseau électrique de l'énergie renouvelable produite par un parc éolien de 21 mégawatt (MW) situé à Viinamäki, dans le nord-ouest de la Finlande.

Il permettra ainsi d'optimiser l'énergie éolienne tout en offrant la puissance nécessaire à une alimentation de secours et à un démarrage à froid.

Ce système de stockage lithium-ion, le plus grand des pays nordiques, dispose d'une capacité de stockage de 6,6 MWh et d'une puissance de 5,6 MW pour assurer le réglage de fréquence tout au long de sa durée de vie de 15 ans. Il se compose de trois conteneurs intégrés, de 2,2 MWh chacun, conçus et fabriqués sur le site de production de Saft à Bordeaux.